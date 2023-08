Salutatata la fuga milionaria di Mancini in Arabia, in campionato è tempo di speranze, delusioni, conferme, attese e scene pietose. Dopo due sole giornate fioriscono le prime illusioni e si prospettano i primi drammi: Juve e Fiorentina hanno ciccato contro Bologna e Lecce. Peggio ha fatto la Lazio contro il rinato Genioa. Al centro delle attese l’uomo-ovunque Romelu Lukaku, che potrebbe approdare alla Roma come il novello Messia, dopo il naufragio di Verona. Qualche togato commentatore ha fatto notare che nelle ultime dieci partite di campionato (otto dell’anno scorso e due di adesso) la “Magica” ha battuto solo lo Spezia, perdendo quattro volte e pareggiando in cinque occasioni. C’è chi sarcasticamente ha sottolineato che neppure con l’arbitro romano Doveri (peraltro bravissimo), Mou è riuscito a vincere… Insomma, siano al solito teatrino stagionale: in attesa dell’Inter che sarà a Cagliari nel posticipo, le squadre a punteggio pieno sono tre: Napoli Milan, Verona. Fra i cannonieri, in testa Giroud e Osimhen con 3 gol. Il campionato è entrato insomma nel suo habitat tradizionale. Il Napoli è passato subito con un rigore di Osimhen. Poi Di Lorenzo ha fatto il bis. Sassuolo già in coda (espulso Lopez) e campioni in vetta. L’attacco mitraglia del Milan (sette gol in tutto: tre Giroud, due Pulisic) ha fatto polpette del Torino proiettando i rossoneri sul primo gradino della classifica. Si è fatta rimontare due gol dal Lecce invece la Fiorentina deludendo le aspettative dei suoi tifosi. Nonostante l’attacco sia più prolifico dell’anno scorso, stanno arrivando le prime delusioni. In difficoltà pure la Juventus, contro un Bologna passato con Ferguson. Vlahovic gol di testa. Si è rivisto Pogba. Lamentele rossoblù per l’arbitraggio. Retegui ha “gelato” la Lazio all’Olimpico. La difesa di Sarri, che era fra le più forti l’anno scorso, ora ha ceduto. Proteste laziali per un rigore negato e mostrato sul maxischermo, cosa spiacevole. Traversa di Immobile. Il Genoa è apparso rinfrancato. L’Inter sarà a Cagliari, dove “sir” Claudio Ranieri vuole farle lo scherzo. Ma Inzaghi non può fermarsi. Arnautovic subito? Ranieri infoltirà il centrocampo. Arbitro Fabbri. La Salernitana nell’altro posticipo affronterà un’Udinese che è partita male. Sousa: Bohinen o Legowski? Sottil con Lucca. Direzione di Massa. Bene il Frosinone che ha messo sotto un’Atalanta fra alti e bassi. Harroui secondo gol. Rivelazione Monterisi. Una traversa di Gagliardini per un Monza che con la doppietta di Colpani ha stecchito l’Empoli, già in grave ritardo, come Sassuolo e Lazio. Nel prossimo turno tre partitone: Napoli-Lazio, Roma-Milan e Inter-Fiorentina.

