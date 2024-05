BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Le Farfalle azzurre si tingono d’argento al 40° Campionato Europeo di Budapest 2024. Le avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, accompagnate in terra magiara dall’agente della Polizia di Stato Alessia Russo, hanno ha ottenuto 71.200 punti validi per il secondo gradino del podio continentale dietro alla Bulgaria che, con 74 punti netti, mantiene il titolo vinto a Baku lo scorso anno. La Spagna, invece, con 71.200 punti – stesso punteggio dell’Italia ma con esecuzioni più basse – torna sul terzo gradino del podio europeo dopo ben 29 anni, da Praga 1995 e precede l’Azerbaijan, quarta a quota 70.200. Il bronzo olimpico di Tokyo 2021 eguaglia quindi il risultato di Tel Aviv 2022 – quando la squadra allenata da Emanuela Maccarani, presente in Ungheria insieme all’assistente Valentina Rovetta, sfiorò di tre decimi la vetta della classifica contro le rappresentanti di Israele – e, ancora prima, di Varna 2021, Guadalajara 2018, Baku 2014, Brema 2010 e Mosca 2006. Con i punteggi di oggi ai 5 cerchi (38.900) e in quello misto nastri e palle (32.300), Maurelli e compagne si assicurano di diritto anche le due finali di specialità di domani – in diretta dalle 13.45 alle 15.40 su Rai Sport – e tracciano la strada che le porterà ai Giochi di Parigi 2024. Sì, perchè l’Europeo di Budapest è stato sicuramente un importante banco di prova per le squadre del Vecchio Continente che, fra due mesi, si rincontreranno in Francia con le avversarie di tutto il Mondo per l’Olimpiade estiva, passando però prima per la Coppa del Mondo di Milano, in programma all’Unipol Forum dal 21 al 23 giugno, ultima tappa del circuito FIG che decreterà la vincitrice assoluta del 2024. La classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati ai due di squadra di oggi, vede l’Italia in seconda posizione con 338.550 punti (migliorando il quarto posto di Baku 2023) dietro alla Bulgaria, oro con 343.150 e davanti a Israele, terza con 334.500.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]