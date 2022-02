MILANO (ITALPRESS) – Un Milan in grande spolvero affonda tra le mura amiche la Lazio per 4-0, staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia. I rossoneri, dunque, si guadagnano la sfida con i cugini dell’Inter in un doppio derby che vale la finalissima. Niente da fare per i biancocelesti di Sarri, eliminati al termine di una partita dominata dal Diavolo.

Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca al 24′. Romagnoli sorprende la difesa avversaria con una precisa verticalizzazione che manda in porta Leao, con il portoghese che infila Reina con un preciso diagonale mancino per l’1-0. Il raddoppio arriva al 41′, quando Diaz intercetta un retropassaggio errato di Basic e serve Leao, che salta Luiz Felipe in area e mette dentro trovando tutto solo Giroud che, da due passi, mette dentro a porta vuota. I rossoneri sono scatenati e in avvio di recupero calano il tris. E’ ancora Diaz ad avviare l’azione e a servire Hernandez, che di sinistro rasoterra taglia fuori tutta la linea difensiva laziale trovando ancora una volta Giroud tutto solo sul secondo palo, con il francese che da due passi insacca con il mancino. Le due squadre vanno così al riposo sul punteggio di 3-0.

Nel secondo tempo la gara si addormenta, con i padroni di casa che controllano senza affanni le iniziative offensive della squadra di Sarri. Per i biancocelesti piove sul bagnato, si fa male Ciro Immobile che, sotto gli occhi del ct Mancini, è costretto a uscire per infortunio. In più al 34′ subiscono il poker. Maldini batte una punizione e Kessiè raccoglie un rimpallo in area scagliando il pallone in fondo al sacco con il destro da posizione ravvicinata. Nel finale, non accadrà più nulla. Grazie a questo successo, il Milan si appresta così ad affrontare l’Inter in un doppio confronto che determinerà chi, tra le due milanesi, andrà poi a giocarsi la finalissima. Il derby d’andata è in programma il 2 marzo. Per l’occasione, mister Pioli non avrà a disposizione lo squalificato Tonali, ma il tecnico può comunque sorridere per i rientri in campo di Tomori e Rebic ai quali ha concesso qualche minuto già questa sera.

(ITALPRESS)

