Milan, frattura allo zigomo per Modric: necessario l’intervento chirurgico

CARNAGO (ITALPRESS) – Frattura allo zigomo e operazione nelle prossime ore. Luka Modric dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo il violento scontro di gioco avuto con il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, nel match di San Siro. Il Milan, infatti, ha reso noto che “gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione”.

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