MILANO (ITALPRESS) – AC Milan e Senec, azienda che si occupa a livello internazionale dello sviluppo e della produzione di sistemi intelligenti di accumulo energetico, avviano una partnership nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. L’azienda entra nella famiglia rossonera come nuovo Official Storage and Photovoltaic System Partner rossonero. A fine 2020, secondo quanto riportato nel Rapporto statistico GSE del marzo 2022, in Italia risultano installati quasi un milione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, che coprono il 41,7% della produzione complessiva nazionale.

Nata a Lipsia nel 2009, Senec è un vero e proprio pioniere nel settore dell’accumulo fotovoltaico, con oltre 80 mila sistemi venduti e numerosi riconoscimenti per la qualità dei suoi prodotti e servizi. Parte del Gruppo EnBW, uno dei principali fornitori di energia in Germania, con 5,5 milioni di clienti, in Italia ha iniziato a operare nel 2016 e a oggi ha sedi a Bari e a Milano.

Con la sua offerta di soluzioni a 360° per incrementare l’autosufficienza energetica, Senec ha registrato una crescita del 900% nel periodo 2018-2021, consolidando sempre più il suo ruolo primario nel mercato.

La partnership tra AC Milan e Senec si basa su una profonda condivisione valoriale e di vision che guida entrambi i brand a costruire fondamenta solide e sicure sulle quali edificare con lungimiranza un futuro in cui avrà sempre maggiore importanza la sostenibilità progettuale, finanziaria e ambientale. In questo senso, nei prossimi mesi conosceremo sempre più nel dettaglio uno dei risultati concreti che scaturiranno da questa collaborazione: la realizzazione del primo impianto fotovoltaico Senec all’interno del Centro Sportivo Milanello, che ospita quotidianamente gli allenamenti della Prima Squadra e della Primavera maschile.

“La nuova partnership con Senec dimostra ancora una volta l’impegno e l’attenzione che il Club rivolge ai temi di sostenibilità e innovazione – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – fondamentali per poter contribuire concretamente a una trasformazione del mondo del calcio che tragga le mosse dai valori positivi dello sport e per rafforzare ancora una volta l’impegno del Club nei confronti delle generazioni più giovani, tanto dentro quanto fuori dal campo”.

Gli fa eco Vito Zongoli, Managing Director di Senec Italia: “Siamo molto orgogliosi che un club prestigioso come il Milan abbia scelto la nostra azienda per accompagnarlo nel suo percorso verso la sostenibilità. Con il Milan condividiamo la volontà di dare un contributo concreto alla transizione verso un sistema energetico più efficiente e green ed uno sguardo sempre rivolto alle generazioni future. Questa comunanza di valori e di intenti rafforza ancora di più il senso di questa partnership”.

