MILANO (ITALPRESS) – E’ cominciata l’avventura di Adrien Rabiot al Milan. Il centrocampista francese è arrivato questa mattina a Malpensa. “Sono molto contento, forza Milan”, ha detto il neo rossonero ai giornalisti e ai tifosi presenti all’aeroporto. A ruota si è recato a Milanello per le visite mediche di rito. Alle 16, infine, Rabiot dovrebbe svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

Ieri sera, sui social, intanto, il francese aveva salutato Marsiglia e i tifosi dell’OM. “Dal primo giorno in cui sono arrivato non avete dato importanza al mio passato parigino e mi avete subito adottato come marsigliese, fino alla mia partenza. Per tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato e applaudito con un immancabilmente supporto. Ho sentito questo affetto, questa passionee questo amore per il calcio che rende Marsiglia una città e un club unico in Francia”, ha scritto Rabiot.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).