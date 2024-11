ROMA (ITALPRESS) – Dopo il concerto al Lucca Summer Festival, la scorsa estate, Mika è pronto a tornare in Italia con tre nuovi appuntamenti estivi.

La popstar si esibirà il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia all’Umbria Jazz Festival, il 20 luglio ai Laghi di Fusine a Tarvisio al No Borders Music Festival e, infine, il 22 luglio al Castello Carrarese dell’Este Music Festval (Padova).

“L’Italia per me è una seconda casa, un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale – ha dichiarato Mika – Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un’estate indimenticabile!”.

