Migranti, Unhcr “Dalla Libia le maggiori partenze verso l’Italia”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Nel mese di marzo, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha riportato una diminuzione del 28% nel numero di migranti arrivati in Italia via mare rispetto ai mesi precedenti.

Nonostante questa riduzione, la Libia rimane il paese di partenza dominante, con oltre 2.400 migranti arrivati in Italia durante il mese. Circa il 92% di questi migranti sono partiti dalla Libia, confermando il ruolo cruciale di quest’ultima nella rotta migratoria del Mediterraneo centrale.

La maggior parte, quasi l’80%, ha raggiunto l’isola di Lampedusa. Sebbene anche la Tunisia sia stata un punto di partenza, essa ha rappresentato una proporzione molto più piccola degli arrivi. Il rapporto ha evidenziato che i bengalesi sono stati il gruppo di migranti più numeroso, seguiti da cittadini provenienti da Pakistan, Egitto e Siria.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).