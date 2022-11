Migranti, Salvini “Finalmente si torna a proteggere i nostri confini”

"Finalmente si torna a proteggere i nostri confini. Salviamo chiunque ma non saremo più ostaggio delle ONG". Lo dice il ministro Matteo Salvini in un video postato sui social, commentando i provvedimenti in materia del Consiglio dei Ministri. abr/mrv/