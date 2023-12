ROMA (ITALPRESS) – “La Corte Costituzionale ha fatto il suo dovere, perchè è automatico sospendere un accordo per prenderlo in considerazione prima della ratifica del Parlamento”. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama ad Atreju, in merito all’accordo con il governo italiano sull’immigrazione che per il momento è stato sospeso dalla Corte Costituzionale albanese in attesa del giudizio di merito.

“Sono fiducioso perchè l’accordo non è incostituzionale. Entro marzo è il limite temporale ma credo che la decisione sarà presa molto prima”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).