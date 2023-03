Migranti, Meloni “L’opposizione calunnia l’Italia per scopi politici”

“Quello che mi colpisce è che per fini politici si finisca per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisca per calunniare l’Italia intera che da sola affronta questo dramma". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel corso del Question Time alla Camera, parlando dell'immigrazione. sat/gtr (fonte: web tv Camera dei Deputati)