Migranti, Meloni “In Italia non si entra illegalmente”

"Vogliamo combattere il traffico di esseri umani, gli ingressi illegali e le morti in mare" e "non vogliamo in alcun modo favorire i trafficanti di esseri umani". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook per la rubrica "Gli appunti di Giorgia". sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)