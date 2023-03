Migranti, Mattarella “Cordoglio si traduca in decisioni concrete”

"Di fronte all’evento drammatico che si è consumato il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: dall’Italia, per la sua parte, dall’Unione Europea e di tutti i Paesi che ne fanno parte”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università della Basilicata, in riferimento al naufragio di migranti in Calabria. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)