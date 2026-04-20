Migranti, Kelany “I centri in Albania funzionano”

GJADER (ALBANIA) (ITALPRESS) - "Una delegazione di Fratelli d'Italia oggi al CPR di Gjader per testimoniare che i centri funzionano così come aveva promesso Giorgia Meloni. Ormai sono mesi che all'interno di questi centri sono trattenuti dei migranti ad altissima pericolosità sociale". Lo afferma Sara Kelany, deputato e responsabile Immigrazione di Fratelli d'Italia. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Fratelli d'Italia)