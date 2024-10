Migranti, Ceccardi “No interferenza magistrati nel potere legislativo”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Inopportuna l'interferenza della magistratura col potere esecutivo e legislativo". Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi parlando a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo della sentenza del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di dodici migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. "Potere esecutivo, legislativo e giudiziario devono rimanere separati, il governo ha deciso di istituire delle strutture per migranti in Albania per facilitare il respingimento dell'immigrazione come chiede anche l'Europa. L'interferenza della magistratura è inopportuna: i giudici devono applicare le leggi che fa il Parlamento", ha aggiunto.