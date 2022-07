LA VALLETA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi sono sotto pressione per due gruppi di migranti che sono attualmente in pericolo nella zona di soccorso e ricerca maltese.

Secondo Alarm Phone un primo gruppo di 40 migranti è in grave pericolo dopo essere fuggiti dalla Libia. I migranti sono estremamente esausti e non hanno nè acqua nè cibo.

Il secondo gruppo di 45 migranti è disperso in mare da diversi giorni nella zona SAR maltese. I migranti sono fuggiti dall’Egitto e sono stati segnalati in difficoltà nel sud di Creta. Alarm Phone ha confermato che le autorità maltesi e greche sono state allertate “ma mentre Malta non ha confermato se fosse in corso un’operazione di soccorso, le autorità greche hanno negato ogni responsabilità e hanno chiesto di chiedere l’intervento delle autorità maltesi”. Alarm Phone ha chiesto alle Forze armate di Malta di “adempiere al proprio dovere” e “di smettere di giocare con la vita delle persone”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com