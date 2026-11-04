Midterm, Friedman “Il voto è il risultato della frustrazione degli americani”

ROMA (ITALPRESS) - “Avevo previsto questi risultati già due mesi fa perché sentivo, da americano, la frustrazione degli americani verso il costo dei carburanti, l'inflazione, la guerra in Iran. Ma soprattutto perché tanti americani stanno parlando da mesi di ‘corruzione alla Casa Bianca’, dei miliardi che Trump e famiglia stanno guadagnando in un momento in cui c'è un forte disagio sociale”. Così Alan Friedman commenta, in un’intervista all’agenzia Italpress, i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che hanno visto una sconfitta netta per i repubblicani di Donald Trump. lcr/azn