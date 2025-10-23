Midiri “Nuovo ospedale veterinario a Palermo struttura fondamentale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Garantiamo ai nostri ragazzi la possibilità di studiare a casa e non più in un’altra città: c’è inoltre la necessità di creare dei professionisti in grado di affrontare sfide importanti, dal settore zootecnico alla prevenzione delle zoonosi. Cura dell’uomo, cura dell’ambiente e cura degli animali diventano un tutt’uno: avere la medicina veterinaria come struttura di supporto diventa fondamentale non solo per la cura degli animali domestici, ma anche per dare alla Sicilia professionisti che possono intervenire in maniera capillare ed efficiente sul controllo di tutte le malattie che riguardano il settore zootecnico". Lo ha detto il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della presentazione del nuovo polo ospedaliero veterinario a Palermo: "Ringrazio la Regione, il presidente Schifani e l’assessore Turano, che mi sono stati davvero vicini nella gestione e nella nascita di questo corso, ma anche nel suo mantenimento“. Per quanto riguarda il personale, aggiunge il rettore, “ci sarà una componente accademica, che è nata da un reclutamento che stiamo già facendo con quattro assunzioni, ma dobbiamo prevedere anche l’assunzione di una componente aziendale: su questo chiederemo alla Regione un nuovo sforzo, per permetterci di mantenere a regime una popolazione di medici che possa garantire un servizio h24". xd8/vbo/mca1