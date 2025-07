Midiri “Accordo Unipa con Assorafi per valorizzare identità siciliana”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'Università di Palermo ha il dovere e il privilegio di costruire ponti tra il sapere e il fare, tra la ricerca e le vocazioni produttive del territorio. Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come la Terza Missione possa diventare un volano per l'innovazione, la tutela del patrimonio e la valorizzazione dell'identità culturale siciliana. Un aspetto rilevante è anche quello formativo: intendiamo infatti avviare un nuovo corso di laurea sull'artigianato, un progetto unico in Italia, che mira a formare figure altamente specializzate e a intercettare un bacino di iscritti anche da altre regioni del Paese". Lo ha dichiarato Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo, a margine della presentazione dell'accordo tra Unipa e Assorafi, finalizzato a rilanciare la tradizione orafa siciliana. vbo/mca1 (Fonte video: Università degli Studi di Palermo)