Microplastiche nello zucchero, oltre mille particelle nelle bustine da bar

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo allarme per uno degli alimenti più comuni sulle nostre tavole: lo zucchero. Una ricerca italiana condotta dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino ha rilevato oltre mille particelle nelle bustine da bar da 5 grammi, soprattutto di dimensioni minuscole, tra 5 e 10 micrometri, fino a oggi praticamente invisibili agli strumenti tradizionali. Lo studio ha analizzato sei tipi di zucchero bianco, tra confezioni grandi e monodose, usando un metodo innovativo che evita trattamenti chimici, così da non frammentare le microplastiche presenti. I risultati mostrano che la maggior parte delle particelle è sotto i 20 micrometri, e che il PVC è il polimero più comune, seguito da polietilene, polistirene, polipropilene e PET. Gli scienziati sottolineano che le fonti possono essere molteplici: dalla lavorazione industriale al confezionamento. Il dato più preoccupante riguarda le dimensioni: le microplastiche più piccole sono considerate potenzialmente più pericolose perché potrebbero interagire con i tessuti biologici. Al momento la scienza non ha ancora confermato i rischi reali per la salute, ma l’allerta è alta. Inoltre, gran parte di queste particelle sfugge alle norme europee, che oggi considerano solo quelle fino a 20 micrometri. Gli autori dello studio evidenziano quindi un vero “buco” normativo e chiedono maggior attenzione alla sicurezza alimentare, soprattutto per gli alimenti di largo consumo come lo zucchero. mgg/gtr/col