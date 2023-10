Microbiota, Scarpignato “Rivoluzione diagnostica e terapeutica”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "C'è una rivoluzione sia diagnostica che terapeutica, dovuto all'aumento delle nostre conoscenze nel campo del microbiota che ci permette di capire come sia correlato a patologie digestive ed extradigestive e come può modificare gli effetti della terapia, in termini di efficacia e sicurezza". A sottolinearlo Carmelo Scarpignato, professore di Medicina e Farmacologia Clinica, United Campus of Malta e professore Onorario di Medicina alla Chinese University of Hong Kong. in occasione del congresso "Microbiota Revolution 2023. Dalla ricerca alla pratica clinica: a che punto siamo", realizzato a Bologna grazie al sostegno di Alfasigma. col/fsc/gtr