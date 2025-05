Michelin lancia la gamma X Works Z2 e D2 per i settori cava e cantiere

ROMA (ITALPRESS) – Michelin lancia la sua gamma X Works Z2 e D2: un’innovazione che offre un maggiore risparmio di carburante, una maggiore durata e una maggiore robustezza per il settore cava e cantiere. Grazie a numerose innovazioni, la nuova gamma offre risultati eccellenti in termini di risparmio di carburante e longevità senza compromettere altre prestazioni chiave. Emissioni di CO2 ridotte: il nuovo design del battistrada riduce la resistenza al rotolamento, migliorando la trazione e riducendo la rumorosità. Inoltre, nel settore, è anche la prima gamma di pneumatici ad ottenere l’etichettatura B per la resistenza al rotolamento sull’asse sterzante. Maggiore durata: fino al 10% in più per l’asse sterzante e fino al 25% in più per l’asse motore rispetto alla gamma precedente. Un indice di carico compatibile con i veicoli elettrici: un indice di carico più alto rispetto al modello precedente, ossia 158/150, 8,5 tonnellate per l’allestimento singolo rispetto alle 8 tonnellate della versione precedente.

Robustezza e ricostruibilità di alto livello: il 90% delle carcasse Michelin è accettato per la ricostruzione REMIX. Inoltre, le protezioni sui fianchi conferiscono ai pneumatici una maggiore robustezza. Trazione e aderenza ottimali per tutta la durata del pneumatico: la trazione è costante anche nelle condizioni più impegnative, indipendentemente dal fatto che il pneumatico sia nuovo o usato. Alto livello di aderenza, con marcatura 3PMSF, per una migliore mobilità. Michelin lancia la gamma X Works Z2 e D2 per la misura 315/80R22.5 il 1° giugno 2025. Questo lancio sarà seguito dalle misure 13R22.5 X Works Z2 e D2 e 385/65 X Works HL Z2 nel settembre 2025. Progettata per un utilizzo cantieristico e stradale è disponibile per assali sterzanti e motori. E’ commercializzato in tutta Europa.

– foto: ufficio stampa Michelin Italia –

(ITALPRESS).