MILANO (ITALPRESS) – Con l’introduzione di una nuova gamma completa di pneumatici per moto, che sarà disponibile per i motociclisti a partire da gennaio, Michelin compirà un’importante evoluzione tecnica. Le prime tre novità saranno anticipate in occasione del salone Eicma dal 7 al 12 novembre. I nuovi pneumatici equipaggiano molte moto presentate a Milano e saranno esposti anche nello spazio Michelin allestito nel padiglione 22.

Con 130 anni di storia nello sviluppo di pneumatici a 2 ruote – il primo pneumatico prodotto da Michelin è stato progettato per una bicicletta – e più di 500 vittorie nei Campionati del Mondo FIM, Michelin beneficia di un know-how vasto e unico. Pneumatici slick, pneumatici radiali, pneumatici asimmetrici… Da 50 anni, Michelin è sempre stata la forza trainante dell’innovazione.

Oggi, i pneumatici per moto Michelin sono riconosciuti dai clienti e dai media come quelli che offrono le migliori prestazioni in tutte le condizioni di guida. Michelin è considerata la marca di pneumatici più affidabile dai consumatori nella maggior parte dei paesi(5). Negli ultimi anni, le gamme Power e Anakee sono state omologate da costruttori premium come BMW Motorrad, Triumph, KTM e Honda insieme a molti altri.

Foto: ufficio stampa Michelin Italia

(ITALPRESS).