Micheli incontra i vertici dello sport regionale

CATANZARO (ITALPRESS) – Si è svolto presso la Cittadella Regionale, un incontro istituzionale tra l’Assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, e i vertici del sistema sportivo calabrese: il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, il Presidente del CIP Calabria, Antonello Scagliola, e il Coordinatore regionale di Sport & Salute, Walter Malacrino. Un confronto costruttivo, ricco di contributi e visioni, che ha posto al centro alcune delle principali direttrici su cui si muoveranno le future politiche sportive regionali.

Tra i temi più rilevanti, particolare attenzione è stata dedicata alla Legge Regionale dello Sport, che – come annunciato dall’assessore Micheli – vedrà finalmente la luce nei primi mesi del 2026, diventando uno strumento essenziale per il rilancio, la programmazione e la valorizzazione dell’intero comparto sportivo calabrese. Al centro del dialogo anche il Bando per gli eventi sportivi in Calabria, il cui Avviso pubblico sarà pubblicato in pre-informazione nei primi giorni del nuovo anno. Una misura strategica pensata per sostenere le manifestazioni sportive sul territorio, incentivare la partecipazione e generare positive ricadute turistiche, sociali ed economiche.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai programmi “Scuola Attiva”, considerati un pilastro fondamentale per diffondere la pratica sportiva tra i più giovani e promuovere sani stili di vita sin dall’età scolare. Un progetto condiviso tra Regione, CONI, CIP e Sport & Salute, che mira a rafforzare la presenza dello sport nelle scuole calabresi, favorendo una crescita equilibrata e inclusiva delle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro, l’assessore Micheli ha dichiarato: “con grande piacere diamo avvio a questa fase interlocutoria attraverso un primo incontro che considero fondamentale per costruire un percorso stabile e condiviso. La mia intenzione – ha proseguito – è quella di mantenere un tavolo di confronto permanente, da interpretare come spazio di lavoro comune, di azione sinergica e di ascolto strutturato. È essenziale recuperare e valorizzare le numerose proposte che spesso nascono dal basso e che non sempre riescono a raggiungere formalmente le sedi istituzionali: tra esse possono esserci iniziative capaci di rappresentare una vera opportunità per lo sport calabrese e per tutti coloro che lo vivono e lo praticano”.

L’incontro odierno conferma una volontà comune e chiara: fare dello sport un motore di crescita sociale e sviluppo per l’intera regione, rafforzando sinergie istituzionali e avviando una programmazione moderna, partecipata e orientata a rendere la Calabria attrattore di importantissimi eventi.

– Foto Regione Calabria –

(ITALPRESS).