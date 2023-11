Miccolis “Da Sace nel 2023 sostegno a 1300 aziende siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) - PALERMO (ITALPRESS) - "Sace supporta le aziende su vari fronti e operatività. Per noi la presenza sul territorio rappresenta un elemento cruciale. Palermo è un territorio importante per il tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto per le piccole e medie imprese. Noi siamo molto attivi a sostegno delle aziende siciliane supportando 1300 aziende e sostenendo progetti per circa 1,2 miliardi". Lo ha detto Maria Luisa Miccolis director sales PMI di Sace in occasione della presentazione dello Studio 'Piccole, medie e più competitive: le PMI italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale' durante l'evento 'Impresa Futura!' organizzato dal Gruppo SACE in collaborazione con la business community Pamed e Sicindustria/Enterprise Europe Network a Palermo. xd6/col3/gsl