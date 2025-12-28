Miami domina Indiana, Denver e San Antonio ko: il resoconto della notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Denver cade a Orlando 127-126. Decisivi i liberi di Desmond Bane a sette secondi dalla sirena. Non basta ai Nuggets la tripla doppia straordinaria di Nikola Jokic (34+21+12). Sponda Magic, super Anthony Black con 38 punti.

San Antonio ko in casa contro Utah 127-114. Lauri Markannen e Keyonte George combinano 57 punti (29+28), mentre gli Spurs non sfruttano i 32 punti i Victor Wembanyama. Houston doma Cleveland in casa. 117-100 per i Rockets con Kevin Durant top scorer (30 punti+7 assist).

Torna Giannis Antetokounmpo e Milwaukee passa a Chicago 112-103. La stella greca mette a referto 29 punti e 8 rimbalzi in soli 25 minuti sul parquet. Minnesota al tappeto sul parquet amico contro Brooklyn. 123-107 per i Nets con Cam Thomas decisivo in uscita dalla panchina (30 punti). 28 punti per Anthony Edwards, ma i Timberwolves perdono la seconda consecutiva. Phoenix batte New Orleans a domicilio 123-114. 20 punti per Devin Booker e 18 per Dillon Brooks. Sponda Pelicans, non bastano i 24 di Trey Murphy e i 22 di Zion Williamson dalla panchina.

Sesta sconfitta di fila per Atlanta, che si arrende nel suo impianto a New York. 128-125 per i Knicks con un Karl-Anthony Towns da 36 punti e 15 rimbalzi e un Jalen Brunson da 34 punti. 31 punti+14 rimbalzi per Onyeka Okongwu e 20+9+12 per Jalen Johnson, ma gli Hawks non escono dalla crisi.

Miami domina Indiana in casa. 142-116 per gli Heat, che mandano sei giocatori in doppia cifra. 28 punti sia per Andrew Wiggins che per Jaime Jaquez. 2 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in tre minuti abbondanti di impiego per l’azzurro Simone Fontecchio. Affermazione interna di Sacramento, che la spunta su Dallas 113-107. Bene Russell Westbrook con 21 punti e 9 rimbalzi. Mavericks senza gli infortunati Davis e Irving e con il solo Cooper Flagg oltre i 20 punti (23+6+5).

