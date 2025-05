“Mi piace annusare la lana”, esce il nuovo libro di Roberto Veronesi

ROMA (ITALPRESS) – “Mi piace annusare la lana” (Paola Caramella Editrice) è il titolo del nuovo libro di Roberto Veronesi. Una raccolta di racconti scritti nel corso del tempo, che compongono un colorato mondo di situazioni in cui si intrecciano storie, personaggi e protagonisti – veri o immaginati – del vivere quotidiano, con le loro passioni, amori, buoni e cattivi propositi.

Il tempo gioca con loro: li distrae, li lusinga, si diverte, ma non li dimentica. E prima o poi dà loro un appuntamento nella vita. Inutile scappare, inutile rimandare.

Francesca e “lui” si rivedono dopo quindici anni: un tempo lungo, ma non abbastanza per dimenticare quello che poteva essere e non è stato.

Un angelo e un diavoletto vorrebbero invertire i propri destini, almeno per un anno. Dura un mese la partita che porta l’Italia a vincere i Mondiali di calcio del 2006.

Dura solo pochi istanti il momento bello dell’ingegner Rossi, la “puzzola”, nel suo ufficio.

Il tempo di una sfida, forse l’ultima, al contact center “Chiamaqui“, in un gelido otto dicembre. E poi c’è l’imprevedibile direttore d’orchestra Giovanni Moretti, tifoso del Toro, che si innamora perdutamente della bellissima Sofia dopo un solo colloquio.

