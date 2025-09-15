Mette a segno diverse rapine, arrestato un 38enne a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Catania perché ritenuto responsabile di diverse rapine compiute in pochi giorni. Il provvedimento del gip di Catania, arriva al termine di un'attività di indagine che ha preso spunto da un colpo messo a segno la sera del 10 gennaio 2025 in un esercizio commerciale. col3/mca3 (Fonte video: Polizia)