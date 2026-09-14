Metsola “Eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Ue”

IPA48057723 - European Parliament President Roberta Metsola delivers a speech during a voting session to elect the new President of the European Parliament during the first plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg, eastern France, on July 16, 2024. Photo by Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Ha dedicato la sua vita alla difesa della libertà e dell’uguaglianza, contribuendo a costruire una società più giusta”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria a Strasburgo.
“La sua voce ha lasciato un segno profondo nella politica italiana ed europea – ha sottolineato Metsola -. Emma Bonino ha fatto la storia e la sua eredità continuerà a vivere nel lavoro di questo Parlamento”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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