Metsola “Abbiamo bisogno di un pilastro di difesa europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla difesa c’è bisogno di più Europa”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenuta a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai1. “Questo – aggiunge – non è un tema nuovo, ma è iniziato quando la Russia ha invaso l’Ucraina: ci siamo accorti che non eravamo preparati e non eravamo abbastanza forniti come capacità. Abbiamo bisogno di un pilastro di difesa europea, non in competizione con la Nato. Dobbiamo essere in condizione di camminare sulle nostre gambe”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).