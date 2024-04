MILANO (ITALPRESS) – La Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia, torna ad animare Milano domenica 7 aprile 2024.

Metro 5, la linea 5 della metropolitana di Milano che si estende per circa 13 km e permette ai viaggiatori di muoversi all’interno del Comune di Milano, conferma la sua presenza alla manifestazione in veste di Official Supplier. La Linea M5 della metropolitana di Milano sostiene la 42.195km – un percorso ad anello con partenza e arrivo dal centro della città, nella splendida cornice di Piazza del Duomo – e anche la Relay Marathon – staffetta non competitiva a squadre arrivata alla 12a edizione.

La linea lilla prende parte all’evento già a partire dalle prime settimane di marzo, con un pacchetto di visibilità molto impattante sul maxi ledwall della stazione metropolitana Garibaldi della campagna OOH della Milano Marathon 2024. “Impegno, concentrazione, passione. Lavoro di squadra e miglioramento continuo. Tutto questo è sport e sono anche i valori che animano Metro 5 ogni giorno – commenta Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Metro 5 -. Per questo siamo contenti di sostenere oggi la Milano Marathon e di aggiungere una nuova disciplina alla nostra metropolitana dello sport”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Metro 5