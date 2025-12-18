Metis Toscana approva il Piano triennale delle Attività 2026-2028, crescono assunzioni e fatturato

PISA (ITALPRESS) – Metis Toscana, il Consorzio in house per il digitale di Regione Toscana e delle aziende sanitarie della regione, ha approvato oggi il Piano triennale delle Attività 2026-2028, il documento strategico che definisce le linee di consolidamento, sviluppo e investimento per il prossimo triennio. Il Piano è stato approvato nel corso dell’assemblea dei soci, che si è tenuta nella sede di Metis Toscana a Pisa, con gli interventi dell’assessore regionale all’Innovazione tecnologica e infrastrutture digitali Alberto Lenzi, il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo, i consiglieri del cda di Metis Toscana Angela Bagni e Antonio Tozzi, i delegati dei soci, oltre a Regione Toscana, ESTAR, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, Azienda USL Toscana nord ovest, Azienda USL Toscana centro, Azienda USL Toscana sud est, Fondazione Monasterio, ISPRO.

Il Piano segna una fase di maturità, consolidamento e sviluppo per Metis Toscana, in linea con la nuova governance e i nuovi obiettivi e settori di attività arrivati con l’applicazione della Legge Regionale 57/2024, in particolare cybersecurity, intelligenza artificiale, connettività, servizi, infrastrutture e competenze digitali, semplificazione amministrativa. Il Piano, che prevede una crescita costante negli anni del fatturato, degli investimenti in infrastrutture e personale, degli ambiti di attività, individua alcune direttrici strategiche prioritarie: il potenziamento dei servizi ICT e digitali con particolare attenzione a cybersicurezza, interoperabilità, cloud pubblici, sviluppo software e intelligenza artificiale, infrastrutture digitali, archivi digitali, smart building; la connettività con una task force dedicata, anche a supporto delle amministrazioni locali, per la riduzione del divario digitale e infrastrutturale, l’integrazione e interoperabilità dei sistemi pubblici, la crescita delle competenze interne con nuove assunzioni, la collaborazione con università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici, l’investimento sui talenti digitali toscani con l’obiettivo di farli crescere e lavorare sul territorio.

Una selezione per professionisti in ambito ICT è in corso in questo momento con candidature aperte e sono molti i progetti già attivati con l’Università di Pisa e l’Università di Firenze in vari ambiti. Il Piano rappresenta un passaggio chiave per rafforzare la capacità del sistema pubblico toscano di affrontare le sfide della digitalizzazione, garantendo qualità dei servizi, sostenibilità economica e coesione territoriale. Nei prossimi tre anni (2026-2028) ci sarà una crescita costante con un incremento del 64% del personale assunto e del 32% del conto economico con investimenti importanti su professionalità, competenze, sicurezza, infrastrutture.

“Una svolta importante con l’approvazione per la prima volta di un Piano pluriennale in linea con gli obiettivi ambiziosi dei soci, Regione e aziende sanitarie – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Metis Toscana – tre anni di crescita finanziaria, sostenibilità, potenziamento dei servizi e della struttura. Così rispondiamo alle ampie sfide del digitale – dalla cybersicurezza all’intelligenza artificiale, dalla gestione dei dati alle infrastrutture fino ad una innovativa task force a supporto della Regione e delle amministrazioni per la connettività – del servizio di qualità ai cittadini e all’obiettivo di trattenere in Toscana i talenti digitali che arrivano dalle nostre prestigiose università”.

“Con l’approvazione del Piano Triennale – commenta Alberto Lenzi, assessore regionale all’Innovazione tecnologica e alle infrastrutture digitali – Metis Toscana rafforza il proprio ruolo strategico e conferma di essere una leva affidabile per il percorso di digitalizzazione, riduzione del digital divide e semplificazione amministrativa portato avanti dalla Regione Toscana insieme agli enti locali. Un lavoro che ha già consentito l’apertura di oltre 170 Punti Digitale Facile su tutto il territorio regionale. La transizione digitale richiede oggi una visione aggiornata e nuovi modelli di governance, soprattutto su temi come intelligenza artificiale, cybersicurezza e gestione dei dati. In questo quadro, è importante sottolineare il valore aggiunto di Metis Toscana che si esprime nello sviluppo di strumenti avanzati come il BIM e nell’analisi dei dati tramite AI, che hanno contribuito a rendere la Toscana coordinatrice di un progetto nazionale sull’intelligenza artificiale realizzato insieme a Metis. A questo percorso va il mio augurio di buon lavoro”.

