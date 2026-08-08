Messina, proseguono le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata. Oltre 30 vigili del fuoco impegnati

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono a Pistunina, a Messina, le attività di ricerca delle persone disperse sotto le macerie dopo il crollo. Contestualmente continuano le operazioni di scavo e rimozione dei detriti per bonificare l’area e consentire la messa in sicurezza del sito. Sono oltre 30 i vigili del fuoco impegnati, provenienti anche da altri Comandi della Sicilia e dalla Direzione regionale. Al lavoro squadre USAR e SAF, cinofili, operatori di piattaforme aeree, squadre operative e personale logistico. I vigili del fuoco sono impegnati anche nell’eliminazione delle parti pericolanti. Le operazioni proseguiranno fino alla completa bonifica e messa in sicurezza dell’area.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).