Messina Denaro un anno dopo/Sindaco di Castelvetrano “Una liberazione”

Enzo Alfano: "Dopo la cattura del boss dobbiamo riprendere una corsa interrotta per decenni" CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Dobbiamo lavorare sul territorio, soprattutto nelle scuole, per potere riprendere una corsa che per decenni si è interrotta". Lo dice all'Italpress il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, a un anno della cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023. xa3/sat/gtr