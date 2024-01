Messina Denaro un anno dopo, così sta cambiando Cosa Nostra

PALERMO (ITALPRESS) - Il 16 gennaio 2023 finiva per sempre in una clinica di Palermo la latitanza di Matteo Messina Denaro. Con la cattura del boss di Castelvetrano si è chiusa per sempre un'epoca, quella della vecchia mafia familistica e verticistica. Cosa ha significato quell'arresto e di come sta cambiando Cosa Nostra abbiamo parlato con il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e con il comandante del ROS dei Carabinieri, Antonello Parasiliti Molica.