Merz "Tra Germania e Italia naturale sintonia, vogliamo industria competitiva"
Merz “Tra Germania e Italia naturale sintonia, vogliamo industria competitiva”
ROMA (ITALPRESS) - "C'è una naturale sintonia nella valutazione delle sfide dinanzi a noi, nei nostri Paesi, nelle nostre democrazie, ma anche nell'Unione Europea. Vogliamo la competitività delle industrie e dobbiamo assieme fare di più per la nostra sicurezza". Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)