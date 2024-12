Mercosur, Lollobrigida “Possibili vantaggi senza sacrificare settori”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel Mercosur è ovvio che l'Italia può avere un guadagno complessivo, ma con il sacrificio di alcuni settori che vengono messi in ginocchio. Devono essere certi che non sono stati sacrificati per altri". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea invernale di Confagricoltura. xi2/ads/gsl