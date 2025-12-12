Mercosur, Lollobrigida “Abbiamo richiesto e ottenuto un fondo di garanzia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo richiesto e ottenuto che ci fosse un fondo di garanzia per riequilibrare eventuali criticità che possono essere evidenti su alcuni settori e quindi compensate economicamente, ma non è la soluzione quella di desertificare un pezzo del sistema compensandolo". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e pesca tenutosi a Bruxelles a proposito dell'accordo Ue-Mercosur. "Abbiamo ottenuto anche il cosiddetto freno a mano, cioè la possibilità nel caso ci sia una riduzione del valore di alcune produzioni, anche in una singola nazione, e di riattivare delle clausole di protezione legate al sistema tariffario", ha aggiunto. Tuttavia, il ministro si è detto non ancora pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti in quanto bisogna ancora lavorare sul "principio di reciprocità". xf4/ads/mca2