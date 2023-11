Merci, la Commissione Europea punta sul trasporto combinato

ROMA (ITALPRESS) - Dalla Commissione Europea arriva una nuova proposta legislativa sul trasporto combinato delle merci, con l’obiettivo di renderlo più sostenibile e competitivo. Durante le operazioni di trasporto intermodale, un'unità di carico, come un container, viene spostata attraverso una combinazione di camion, treno, chiatta, nave o aereo. Il trasporto combinato è una sorta di trasporto intermodale che combina la flessibilità del trasporto su strada con le prestazioni ambientali della ferrovia, delle vie navigabili interne o del trasporto marittimo a corto raggio per la tratta principale del viaggio. Oltre alle misure normative esistenti, la proposta introduce un'esenzione dai divieti temporanei di circolazione, come i divieti di circolazione nel fine settimana per il trasporto combinato. L'obiettivo è migliorare l'utilizzo delle infrastrutture consentendo ai camion di raggiungere i terminali man mano che hanno bisogno, sulla base degli orari di partenza di treni, chiatte o navi. La proposta fissa un obiettivo di competitività per gli Stati membri di ridurre di almeno il 10% il costo medio delle operazioni di trasporto combinato porta a porta entro 7 anni. La proposta della Commissione sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. /gtr