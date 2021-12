STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mercedes-Benza sta strutturando ex novo la propria offerta di connettività sul fronte commerciale ed ampliando il proprio ecosistema digitale con l’obiettivo di includere profili aziendali per vetture e van: Mercedes me è ora disponibile per tutti i veicoli Mercedes Benz e, di conseguenza, anche per i Clienti commerciali. Prossimamente, gli attuali utenti di Mercedes PRO otterranno servizi relativi ai veicoli da Mercedes me, che saranno identici o comparabili a quelli proposti finora, beneficiando così anche del futuro ampliamento dell’offerta per i Clienti commerciali nell’ambito della gamma dei prodotti Mercedes me. Grazie all’integrazione di soluzioni per la connettività fruibili sia dai Clienti privati che aziendali, Mercedes-Benz garantisce un’offerta armonizzata su una piattaforma tecnica standard, soddisfacendo in tal modo le richieste dei Clienti per una soluzione di connettività a 360 gradi, affinchè sia le vetture che i veicoli commerciali possano essere utilizzati e gestiti all’interno di un sistema comune.

