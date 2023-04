ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz si appesta ad aprire un nuovo capitolo per la Classe E, berlina business all’avanguardia nel passaggio dal motore a combustione alla trazione elettrica.

Le prime berline arriveranno presso i partner di vendita europei nell’autunno del 2023. La nuova Classe E ha le proporzioni di una classica berlina a tre volumi: lo sbalzo anteriore corto e il cofano del motore lungo sono seguiti dall’abitacolo fortemente arretrato. Il design “cab backward” è completato dallo sbalzo posteriore equilibrato. Una superficie simile a un pannello nero collega la mascherina del radiatore ai fari. Questo inserto in nero lucido ricorda visivamente i modelli Mercedes-EQ. La mascherina del radiatore dal design tridimensionale è progressiva o classica, a seconda della linea di allestimento. La nuova Classe E è dotata di serie dei fari a Led High Performance. L’esperienza digitale a bordo è caratterizzata dalla plancia portastrumenti. La parte anteriore della plancia portastrumenti è attraversata dalla banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva. Creando un arco di ampie dimensioni, essa si allunga dal parabrezza ai montanti anteriori fino alle porte. La consolle centrale è concepita come un corpo omogeneo e si collega in linea retta alla parte inferiore della plancia portastrumenti.

Nella parte anteriore è integrato nell’elemento decorativo tridimensionale uno scomparto portaoggetti con coperchio e portabevande. Nella parte posteriore della consolle centrale si trova un morbido bracciolo imbottito. Il pannello centrale delle porte confluisce senza soluzione di continuità nel bracciolo, creando una linea arcuata concava. La sua parte anteriore è realizzata come elemento high-tech metallico che può essere utilizzato come maniglia di sostegno e chiudiporta e comprende gli interruttori per gli alzacristalli. Un altro elemento caratteristico è il gruppo di comandi sospeso, con l’apriporta e i comandi per le funzioni del sedile. In termini di spaziosità, la Classe E è una delle preferite nel suo segmento. Il conducente gode di cinque millimetri in più di spazio sopra la testa rispetto al modello precedente. Del passo allungato di due centimetri beneficiano in particolare i passeggeri posteriori: lo spazio per le ginocchia e lo spazio massimo per le gambe aumentano rispettivamente di 10 e 17 millimetri. L’aumento della larghezza dei gomiti nella parte posteriore risulta ancora maggiore: la misura è di 1.519 millimetri. Si tratta di una maggiorazione di 25 millimetri, quasi al livello della Classe S. Il volume di carico arriva a 540 litri. Grazie a una sistematica elettrificazione e a un intelligente downsizing, la nuova Classe E costituisce un riferimento assoluto in materia di efficienza. Metà di tutti i modelli saranno ibridi plug-in di quarta generazione. La gamma di prodotti raggiungerà questa quota elevata già al momento del lancio sul mercato: tre delle sei versioni della Classe E combinano infatti i vantaggi di un veicolo con motore a combustione interna con quelli di un’auto elettrica. I motori a combustione sono unità a quattro e sei cilindri dell’attuale famiglia di motori modulari Mercedes Benz FAME (Family of Modular Engines). La gamma di motori contribuisce così in misura sostanziale a rendere più flessibile la rete produttiva internazionale, attuando contemporaneamente l’elettrificazione in base al fabbisogno. Sia i motori diesel che quelli a benzina sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di assistenza intelligente con generatore di avviamento integrato (ISG). Si tratta quindi di ibridi leggeri. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com