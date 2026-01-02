Mercedes-Benz al CES 2026, innovazioni digitali con partner di primo piano

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – In occasione del CES 2026, Mercedes-Benz presenterà ufficialmente la nuova GLC elettrica negli Stati Uniti, segnando una tappa significativa per il marchio, poichè la GLC rappresenta uno dei modelli di maggior successo sul mercato americano. Con l’introduzione della versione elettrica, la gamma si arricchisce ulteriormente, consolidando il posizionamento della GLC come bestseller. Questo lancio costituisce un nuovo capitolo per un veicolo che ha contribuito a definire la presenza di Mercedes-Benz nel mercato statunitense, ora rivisitato con tecnologie avanzate e prestazioni di alto livello. L’anteprima avrà luogo presso il Dolby Live di Las Vegas, dove i visitatori potranno assistere alla presentazione del modello, accompagnata da dimostrazioni audio immersive grazie all’integrazione della tecnologia Spatial Audio con Dolby Atmos in Apple CarPlay.

– foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

