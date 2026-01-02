Mercedes-Benz al CES 2026, innovazioni digitali con partner di primo piano

Der neue Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie.Energieverbrauch kombiniert: 18,8-14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; lavender silver [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,8-14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.The all-new electric Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology.Energy consumption combined: 18.8-14.9 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; lavender silver [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18.8-14.9 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – In occasione del CES 2026, Mercedes-Benz presenterà ufficialmente la nuova GLC elettrica negli Stati Uniti, segnando una tappa significativa per il marchio, poichè la GLC rappresenta uno dei modelli di maggior successo sul mercato americano. Con l’introduzione della versione elettrica, la gamma si arricchisce ulteriormente, consolidando il posizionamento della GLC come bestseller. Questo lancio costituisce un nuovo capitolo per un veicolo che ha contribuito a definire la presenza di Mercedes-Benz nel mercato statunitense, ora rivisitato con tecnologie avanzate e prestazioni di alto livello. L’anteprima avrà luogo presso il Dolby Live di Las Vegas, dove i visitatori potranno assistere alla presentazione del modello, accompagnata da dimostrazioni audio immersive grazie all’integrazione della tecnologia Spatial Audio con Dolby Atmos in Apple CarPlay.

– foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

(ITALPRESS).

