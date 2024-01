LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Mercedes-AMG annuncia il lancio della prima tecnologia all’avanguardia nel suo genere, Mbux Sound Drive: una collaborazione all’avanguardia con l’artista creativo, innovatore e imprenditore will.i.am, per offrire un’esperienza musicale interattiva all’avanguardia. La tecnologia utilizza un software che consente alla musica di reagire rispetto allo stile di guida, creando un rapporto armonioso tra movimento e melodia. In questo modo l’auto si trasforma in uno strumento musicale virtuale, rendendo l’esperienza di guida a bordo di una Mercedes-AMG un viaggio emozionale e musicale. Utilizzando una serie di sensori e un software avanzato, Mbux Sound Drive interpreta le varie dinamiche di guida – come il recupero, l’accelerazione, lo sterzo e la frenata – e le converte in espressioni musicali, permettendo al conducente di ‘comporrè in tempo reale.

“In Mercedes-Benz vogliamo che l’innovazione digitale porti un sorriso ai nostri clienti grazie a nuove ed entusiasmanti funzioni che fanno la differenza in ogni viaggio. Con Mbux Sound Drive, i guidatori AMG hanno il controllo del suono della loro musica. Questo rende l’intrattenimento in auto molto più coinvolgente” ha dichiarato Markus Schàfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group, Chief Technology Officer. “Immaginate un mondo in cui la vostra auto possa diventare uno strumento per creare viaggi musicali. Mbux Sound Drive migliora la tecnologia di guida e del suono, consentendo agli automobilisti di rimodellare la musica semplicemente guidando. Sono entusiasta di vedere come compositori, produttori e autori di canzoni sfrutteranno questa tecnologia per creare nuove opere e reinterpretare classici da ascoltare in auto. Mbux Sound Drive non è solo una nuova frontiera per la creazione di musica, ma apre anche nuove, emozionanti e interattive esperienze di ascolto per gli automobilisti” ha dichiarato will.i.am, artista creativo, innovatore e imprenditore.

La creazione di Mbux Sound Drive è il risultato di una lunga e fruttuosa collaborazione tra il marchio e la società. Mercedes-AMG e il rapper ‘multi-platinum’ will.i.am in un nuovo entusiasmante territorio. Con il progredire del progetto, will.i.am ha avuto l’idea di utilizzare le sue competenze di produttore discografico per sviluppare un’esperienza musicale interattiva per l’automobile. La tecnologia collega l’hardware dell’auto con il software musicale attraverso precisi ‘in-car ‘signals’, che consentono alla musica di reagire alle caratteristiche di guida in tempo reale. Questi parametri predeterminati vanno dall’accelerazione alla frenata, dal recupero di energia all’angolo di sterzata. La tecnologia è anche in grado di sincronizzarsi con altri ‘segnalì dell’auto. Come ad esempio i sensori di pioggia del parabrezza, che forniscono ritmi rilassanti durante il maltempo per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione. Offrire un’esperienza sonora coinvolgente è solo una parte della storia. L’obiettivo a lungo termine di MBUX SOUND DRIVE è trasformare la tecnologia in una piattaforma musicale aperta. Di conseguenza, gli artisti di tutto il mondo potrebbero creare brani che rappresentano qualsiasi genere musicale in un nuovo formato audio immersivo utilizzando il software di studio Mbux Sound Drive.

Il rollout di Mbux Sound Drive inizierà a metà del 2024 e sarà disponibile sui modelli Mercedes-AMG e Mercedes-Benz equipaggiati con il sistema Mbux di seconda generazione. I clienti Mercedes attuali possono accedere all’aggiornamento del software Mbux tramite un aggiornamento over-the-air (OTA) utilizzando l’Update Wizard sul display Mbux o l’app Mercedes me dopo aver ricevuto una notifica di disponibilità nella propria regione.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).