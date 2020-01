MERCATONE UNO, PROROGATA LA CASSA INTEGRAZIONE

Raggiunta l’intesa per la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria dall’1 gennaio al 23 maggio 2020. È questo il risultato raggiunto al termine dell’incontro al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i lavoratori di Mercatone Uno in amministrazione straordinaria.

Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti del Dicastero, dell’azienda, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle Regioni Lazio, Lombardia, Marche ed Emilia-Romagna.

Considerato l’attuale andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali, si è ritenuto necessario prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale per 1.689 lavoratori, in calo quindi rispetto al precedente periodo (1.824), in forza presso i molteplici punti vendita dislocati sul territorio nazionale e la sede di Imola.

In vista del mese di maggio, proseguirà il confronto tra le parti con l’obiettivo finale di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Inoltre, durante l’incontro, i commissari si sono impegnati a effettuare una ricognizione dei lavoratori coinvolti nel trattamento CIGS che potrebbero essere interessati all’utilizzo dell’assegno di ricollocazione.

