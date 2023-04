ROMA (ITALPRESS) – Under 23 d’oro ai Mondiali di duathlon di Ibiza: è doppietta azzurra con Asia Mercatelli (707) e Riccardo Martellato (G.P. Triathlon) che diventano così i nuovi campioni mondiali di specialità di categoria. La giornata di festa tricolore del duathlon azzurrro si completa con la terza medaglia di giornata, l’argento di Chiara Lobba (K3 Cremona), vice iridata U23 alle spalle della Mercatelli. Il podio di categoria femminile è completato dalla belga Eleonore Hiller. Tra gli Under 23 uomini sul secondo gradino del podio dietro l’azzurro si sono classificati il portoghese Hugo Figueiredo, medaglia d’argento, e lo spagnolo Jose Ignazio Galvez Ponce, bronzo. Nella gara elite quarta posizione per l’azzurra Giorgia Priarone (707) che si piazza ai piedi del podio mondiale a soli 2″ dal terzo posto della giapponese Ai Ueda. La nuova campionessa di specilità è la britannica Emma Pallant, che ha vinto la gara in 57’50” davanti alla ungherese Zsanett Bragmayer. Così le altre azzurre in gara: 11^ Marta Bernardi (Trievolution), 14^ l’oro U23 Asia Mercatelli, 16^ l’argento U23 Chiara Lobba, 18^ Federica Frigerio (Venus Triathlon). Nella gara maschile determinante la corsa finale nella vittoria per il campionissimo spagnolo Mario Mola che ha battuto il duo francese composto da Benjamin Choquert (vincitore agli Europei di Caorle lo scorso marzo) e Krilan Le Bihan. Quinto posto assoluto per l’oro Under 23 Riccardo Martellato, 15° Samuele Angelini (Fiamme Oro), 38° Alberto Demarchi (Cuneo 1198) classificato 13^ U23. Ben quattro le medaglie del Team Italia Age Group in questa prima giornata dedicata al Duathlon Sprint dei World Triathlon Championships Ibiza: oro per Lucia Soranzo categoria 75-79 (Triathlon Team Ravenna) e tre argenti per Carlo Simongini categoria 60-64 (Triathlon Torrino), Normanno Di Gennaro categoria 70-74 (Teramo Triathlon) e Gherardo Mercati categoria 80-84 (Triathlon Bergamo).

