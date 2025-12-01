Meningite B, il ruolo chiave della prevenzione vaccinale

CATANIA (ITALPRESS) - La meningite da meningococco B resta una malattia rara, ma capace di provocare conseguenze gravissime. Per questo, la vaccinazione rappresenta uno strumento cardine di prevenzione, nonostante non sia obbligatoria. Ne hanno parlato con l'Italpress Antonino Gulino, Pediatra di Libera Scelta e Gabriele Giorgianni, Responsabile dell’Unità Operativa Attività Vaccinali dell’Asp di Catania a margine di un convegno a Catania. x01/f13/mgg/gsl