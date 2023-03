Menarini, Aleotti “Aumenteremo gli investimenti in ricerca”

Menarini, Aleotti “Aumenteremo gli investimenti in ricerca”

"Le prospettive sono quelle di continuare gli investimenti in ricerca e sviluppo, non solo nell'area oncologica ma anche nelle aree storiche d'eccellenza dell'azienda, come quella cardiometabolica". Lo afferma Lucia Aleotti, azionista e membro del board Menarini. xb8/sat/gtr