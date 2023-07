Meloni “Su mia presenza a Palermo polemiche inventate e notizie false”

PALERMO (ITALPRESS) - "Su alcuni quotidiani ho letto una polemica inventata sulla mia scelta di non partecipare alla fiaccolata organizzata in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio per paura di contestazioni. E' una notizia inventata". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Palermo, in prefettura. abr/gtr (fonte video: Palazzo Chigi)