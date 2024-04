Meloni “Rimettere al centro il dialogo tra scienza e istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo rimettere in campo un’alleanza tra politica e scienza. La nostra Costituzione dice che politica e scienza sono libere, e non potrebbe essere altrimenti, ma la libertà come sempre impone responsabilità. Ognuno nel proprio ruolo dobbiamo fare ogni sforzo per perseguire un obiettivo che ci unisce tutti quanti: garantire un futuro migliore ai nostri figli e così alla nostra nazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Roma all’evento "La scienza al centro dello Stato". sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)