Meloni “Quando sarà a Roma Giorgetti firmerà il pacchetto di aiuti all’Ucraina”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Non c’è una questione della mancata firma, c’era un’impossibilità del ministro a firmare un documento classificato perchè era all’Ecofin. Quando ci sono questioni sono contenta di commentarle ma in questo caso è un impedimento fisico temporaneo, tant’è che il ministro Crosetto ora è al Copasir a illustrare il pacchetto, presumo che quando Giorgetti avrà terminato la sua presenza all’Ecofin tornerà a Roma e firmerà il pacchetto. Non alimentiamo questioni che non ci sono”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando a Bologna Fiere per visitare l’Eima, risponde a una domanda sul nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina.

“La maggioranza, al di là di sensibilità diverse e che io rispetto, ha sempre trovato una sintesi, sapendo che per l’Italia è molto importante avere una posizione chiara. Per noi è un vanto avere una posizione chiara, sicuramente l’Italia ce l’ha con questo governo, non so come andrebbe con altri al governo. So che questa compattezza che la maggioranza ha avuto tutti la considerano un valore aggiunto. Le sensibilità diverse ci sono utili, aiutano anche noi a riflettere e a raccogliere un sentimento che è presente nella società – ha aggiunto Meloni -. Bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista, ma non credo che la posizione dell’Italia cambierà”.

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